Donna cade sopra Carcoforo: interviene l’elisoccorso

Donna cade sopra Carcoforo: interviene l’elisoccorso

Incidente sulle montagne dell’alta Valsesia. Una donna di Varallo è caduta mentre stava effettuando un’escursione in una zona sopra l’abitato di Carcoforo e ha riportato un trauma a una gamba. Si è dovuto far intervenire l’elicottero del Soccorso alpino per riportarla a valle e farla visitare al pronto soccorso di Borgosesia. Uno dei tanti interventi degli “angeli della montagna” portati a termine in questi mesi estivi. Per fortuna si tratta di un trauma curabile senza conseguenze.

Foto d’archivio