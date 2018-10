Donna muore carbonizzata in autostrada

Donna muore carbonizzata. E’ biellese la vittima del terribile incidente avvenuto qualche notte fa sulla A26, tra i caselli di Masone e Voltri, in Liguria

Donna muore carbonizzata dopo lo schianto

E’ una donna biellese la vittima del terribile incidente avvenuto qualche notte fa sulla A26, tra i caselli di Masone e Voltri, in Liguria, dove un Suv si è schiantato contro le pareti della galleria prendendo poi fuoco. La vittima è rimasta intrappolata nella vettura e le fiamme hanno reso irriconoscibile il suo corpo. L’auto, una Suzuki Vitara, era intestata a una donna di Cossato, F. C., 44 anni. Violentissimo l’impatto, avvenuto nella galleria Piero Grosso, a poca distanza dal casello di Voltri. Il mezzo si è ribaltato ed è finito in mezzo alla carreggiata, poi sono divampate le fiamme. Sul posto i vigili del fuoco, ma per la donna non c’era più nulla da fare. A riportare la notizia anche La Provincia di Biella.