Donna travolta dalla sua auto a Trivero. E’ accaduto ieri, lunedì 30 luglio. Una 52enne è stata travolta dalla vettura che pare fosse parcheggiata nel cortile senza freno a mano.

Come racconta La provincia di Biella, ieri pomeriggio in frazione Ferrero una donna è travolta dalla sua auto. Sembra che la donna abbia lasciato la macchina nel cortile per aprire il garage. Nel compiere l’azione pare si sia dimenticata di tirare il freno a mano e di lì a poco l’auto ha iniziato a dirigersi verso di lei fino a schiacciarla contro il muro. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi. Un’elisoccorso ha trasportato la donna al Cto di Torino.

