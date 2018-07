Escursionista precipita per 60 metri in un dirupo: illeso. E’ accaduto ieri pomeriggio in Val Formazza.

Stava facendo una escursione in montagna quando ad un certo punto è stato colto da un malore che lo ha fatto precipitare in un dirupo. L’uomo ha fatto un volo di circa 60 metri. L’incidente gli ha provocato solo alcuni traumi ma nessuna grave conseguenza. Sul posto è intervenuto il soccorso alpino e l’elisoccorso che hanno trasportato l’alpinista in ospedale. La storia di questo escursionista ha quindi avuto un lieto fine, a differenza di quanto accaduto pochi giorni fa ad un istruttore Cai.

Foto d’archivio