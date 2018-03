Estorsione decennale arrestato un anziano

Estorsione decennale un anziano ricattava da anni una donna di Vercelli.

Estorsione decennale le indagini

La Squadra Mobile di Vercelli ha arrestato in flagranza di reato un anziano di Vercelli, con l’accusa di estorsione. Le indagini erano partite solo il giorno prima, quando la vittima era finalmente riuscita a raccontare la sua storia. L’estorsione proseguiva da circa dieci anni, con richieste mensili di 500 o mille euro alla volta. Nel corso degli anni, dunque, l’uomo aveva ricevuto circa 50mila euro.

Il ricatto

Il presunto responsabile era un uomo con cui la vittima, circa trent’anni fa, aveva avuto una breve relazione clandestina. L’uomo aveva utilizzato questo fatto per ricattarla. Dapprima aveva minacciato di svelare il tutto alla famiglia, per poi passare alle minacce di morte. Le comunicazioni avvenivano attraverso messaggi telefonici, provenienti da diversi numeri. A consegnare il denaro era invece un amico della donna, che si era offerto volontario per evitare alla vittima di esporsi a ulteriori pericoli.

I retroscena

La situazione, però, non ha convinto gli agenti della Squadra Mobile. I poliziotti hanno quindi approfondito la vicenda, scoprendo una situazione radicalmente diversa rispetto a quella raccontata e creduta dalla vittima. La scoperta ha permesso di trarre in arresto l’anziano. Per lui sono scattati il divieto di avvicinamento nei confronti della vittima e il divieto di dimora nello stesso comune di residenza.