Famiglia salvata da bambino di 11 anni. E’ successo a Castellamonte, nel Torinese.

I fumi del camino hanno intossicato un’intera famiglia, ad accorgersi che stava accadendo qualcosa di strano è stato il figlio della coppia. Il bambino di 11 anni si è svegliato all’improvviso nella notte tra venerdì e sabato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco i soccorsi e i carabinieri.

Trasporto in ospedale

I componenti della famiglia sono stati trasportati in ospedale e pare non siano in pericolo di vita. Simile episodio era accaduto qualche mese fa a Crevacuore, allora era stato il malfunzionamento di una stufa a intossicare madre, padre e figli.

