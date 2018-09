Febbre del Nilo portata da una zanzare uccide Augusto Pozzati di Gaglianico.

Febbre del Nilo contratta in vacanza

Il 77enne si era sentito male mentre era in vacanza al Lido Nazioni in Romagna. Era stato punto da una zanzara infetta che gli ha trasmesso la Febbre del Nilo. Dopo giorni di febbre in ospedale è arrivato il decesso. Nella zona del Ferrarese è la sesta vittima per la Febbre del Nilo. L’uomo lascia la moglie e cinque figli, abitava a Gaglianico.