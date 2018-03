Furto Sostegno in villetta: il bottino è 15mila euro

Furto Sostegno ennesimo colpo in Valsessera.

Furto Sostegno la dinamica

La Valsessera è ancora nel mirino dei ladri. Questa volta è toccato a Sostegno, con i malviventi che nei giorni scorsi si sono introdotti in una villetta di proprietà di un 57enne residente in paese. I ladri hanno approfittato dell’assenza dei titolari per frugare l’abitazione fino a trovare la cassaforte in una delle pareti. Il forziere è stato letteralmente smurato. Il contenuto è finito nelle borse dei malviventi, che se ne sono andati indisturbati con un bottino stimato intorno ai 15mila euro.

I precedenti

Il furto è stato denunciato, e le indagini sono in corso. Si tratta dell’ennesimo episodio analogo che in questi mesi accade in Valsessera: a Coggiola in particolare due abitazioni sono state “visitate” a pochi giorni l’una dall’altra, con i ladri che hanno messo sottosopra tutto alla ricerca di contanti e oggetti preziosi da portare via. Come sempre, la speranza è che dalle telecamere di sorveglianza poste nei luoghi pubblici possa ricavarsi qualche elemento utile per rintracciare i responsabili.