Ghemme teppistelli mettono i vasi sulle auto in sosta | Le foto

Ghemme teppistelli staccano alcune lettere che compongono la scritta commemorativa del monumento ai Caduti in piazza Cavour

Ghemme teppistelli hanno agito di notte

fai scorrere le foto

Vandalismi e sporcizia in piazza Cavour a Ghemme. Colpa, a quanto sembra, di un gruppo di ragazzini, che hanno agito nella notte che ha preceduto la festa del Primo Maggio. Tra i danni visibili il mattino seguente, quelli al monumento ai Caduti, da cui sono state staccate alcune lettere in metallo che compongono la scritta commemorativa. Incredulità e anche un po’ di ilarità tra i passanti alla vista dei vasi di fiori (trafugati alla fontana della Beata Panacea) abbandonati sopra le macchine parcheggiate. Non è stato risparmiato neppure il sagrato della parrocchiale, dove sono stati ritrovate bottiglie rotte e altra sporcizia. Fatti a pezzi (e non è la prima volta) anche i paletti di plastica utilizzati da una residente per non far posteggiare le auto davanti a casa. Anche a Borgosesia, di recente, c’è stato un episodio di inciviltà.