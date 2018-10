Gilberto Secco, oggi l’addio al primo presidente Avis di Trivero

Gilberto Secco lascia un grande vuoto nella sua famiglia e nell’Avis.

Gilberto Secco, il funerale

Sarà celebrato stamattina alle 10 il funerale di Gilberto Secco, il pensionato di 89 anni che venne travolto da un’auto due settimane fa a pochi metri da casa. Il decesso risale al 25 settembre, ma solo nei giorni scorsi è arrivato il via libera per celebrare le esequie. Secco lascia la moglie Antonietta, i figli Mauro con Lorella e Carlo con Sofia, oltre ai nipoti Andrea con Barbara e il piccolo Alessandro Giorgio, Chiara con Andrea e Luca.Il funerale sarà celebrato nella chiesa parrocchiale di Matrice, la famiglia chiede non fiori ma eventuali offerte all’associazione dottor Antonio Barioglio di Trivero.

Lutto nell’Avis

La morte di Gilberto Secco lascia un vuoto anche nell’Avis di Trivero. Era stato infatti il primo presidente e uno dei storici fondatori che aveva dato vita alla sezione. Ancora lo scorso giugno aveva preso parte ai festeggiamenti per i cinquant’anni della sezione di cui era ancora consigliere. Come sempre in perfetta forma con il suo bastone da passeggio non aveva voluto mancare all’appuntamento.