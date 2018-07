Giovane in coma dopo un tuffo nel lago

Giovane in coma dopo un bagno nel lago di Mergozzo. Si tratta di un 22enne di origine marocchina residente a Busto Arsizio.

Giovane in coma dopo il tuffo

Un ragazzo di 22 anni è in gravi condizioni dopo un malore nelle acque del lago di Mergozzo. Il giovane era in gita insieme ad alcuni amici, nella giornata di ieri. Nel primo pomeriggio, si è tuffato in acqua per un bagno.

Il malore

Dopo qualche tempo, gli amici si sono preoccupati non vedendolo tornare. L’hanno poi trovato riverso in acqua e hanno dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso del 118 e la Polizia di Verbania. Le sue condizioni sono risultate subito molto critiche. Attualmente è ricoverato all’ospedale Maggiore di Novara.