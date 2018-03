Una Golf Hotel ladri realizzano colpo da 50mila euro

Una Golf Hotel a Cavaglià, ladri realizzano colpo da 50mila euro

Una Golf Hotel, di notte un colpo da 50mila euro

Nella notte fra martedì 27 e mercoledì 28 febbraio i ladri hanno messo a segno un colpo da 50mila euro all’Una Golf Hotel di Cavaglià. Per introdursi nella struttura i malviventi hanno utilizzato un estintore, con il quale hanno spaccato una porta della sala convegni.

Portati via campionari di abbigliamento e calzature sportive

Da lì hanno portato via campionari di abbigliamento e calzature sportive di marche importanti. Il danno è di oltre 50mila euro. Il proprietario della merce è un 62enne, titolare di una ditta biellese che aveva affittato la sala dell’hotel per un’esposizione. Sull’episodio stanno indagando i carabinieri. Sembrerebbe che lungo il corridoio percorso dai ladri non vi sia il sistema di videosorveglianza.