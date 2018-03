Grave incidente: due feriti

Grave incidente questa mattina nel Novarese. Due persone sono rimaste ferite e il traffico è stato bloccato per oltre un’ora.

Grave incidente: schianto tra due auto

Questa mattina intorno alle 8 in tangenziale nord dopo il ponte sul Sesia in direzione Novara si è verificato un frontale. Due le auto coinvolte, si tratta di due Alfa 147. Sul posto i vigili del fuoco che hanno estratto una donna dalle lamiere e un uomo. I feriti sono stati trasportati all’ospedale, secondo le prime testimonianze pare non siano in pericolo di vita.

Traffico in tilt

Per ora è difficile stabilire la causa che ha provocato lo schianto. Sta di fatto che per oltre un’ora il traffico è stato bloccato.