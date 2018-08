Guida ubriaco e si schianta contro la recinzione

Guida ubriaco e va a finire con l’auto contro la recincizione di una casa: è successo a Salussola, nel Biellese.

Guida ubriaco, l’incidente

Si è schiantato con l’auto contro la recinzione di una casa: è accaduto la notte scorsa a Salussola. A riferirlo La Nuova Provincia di Biella. L’uomo, un 32enne, è uscito incolume dall’incidente. Trasportato comunque per accertamenti all’ospedale, è stato sottoposto ai test per la presenza di alcool nel sangue. Qui è emerso un tasso da record, superiore a 3,5 grammi per litro, a fronte di un limite di legge di 0,5. Per lui scatterà quindi la denuncia per guida in stato di ebbrezza.

