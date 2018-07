Imprenditore precipita nel capannone e muore. E’ accaduto a Bricherasio, nel Torinese.

E’ precipitato da circa sei metri mentre stava facendo alcuni interventi nel capannone della sua azienda. E’ morto così un 79enne titolare di una ditta che si occupa di macchinari edili a Bricherasio, nel Torinese. Il volo è stato fatale per l’uomo. Quando i soccorritori hanno raggiunto il posto infatti per lui non c’era più nulla da fare. Difficile per ora stabilire le cause della vicenda. Questa non è la prima volta che si verificano fatti di questo genere. Recentemente si sono registrati diversi incidenti sul lavoro: a Brusnengo e a Trivero.

