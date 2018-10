Incastrato nel macchinario, infortunio a Caltignaga.

Ieri pomeriggio intorno alle 14 una squadra dei vigili del fuoco della centrale operativa di Novara è intervenuta in via Belvedere a Caltignaga per soccorso a persona. L’intervento è consistito nell’estricazione di una persona bloccata da un macchinario, con l’utilizzo di cesoie e divaricatore. Aveva infatti la gamba incastrata. Sul posto 118 con due ambulanze e carabinieri.