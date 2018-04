Incendio camino a Polto, intervento dei vigili del fuoco

Incendio camino in frazione Polto martedì. Danni contenuti.

Incendio camino, paura a Polto

E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco in frazione Polto martedì per un incendio camino. Nell’arco di pochi istanti sono intervenuti sul posto i volontari del distaccamento di Ponzone che hanno messo la canna fumaria in sicurezza. E’ stato necessario intervenire con un mezzo realizzato ad hoc dai vigili del fuoco per poter entrare anche nei cortili e nelle strade più strette. La zona è stata messa in sicurezza.

Diversi gli interventi nell’ultimo inverno per camini a fuoco in zona.