Incendio nel capannone a Cameri distrugge motorini | Le immagini

Incendio nel capannone a Cameri distrugge i motorini.

Ieri pomerigigo intorno alle 14 una squadra della centrale dei vigili del fuoco di Novara e in supporto autobotte oltre che squadra di Borgomanero con altra autobotte sono intervenute a Cameri in via matteotti per incendio capannone. Trattavasi di capannone con all’interno due camion e varie macchine e motorini tutte interessate dalle fiamme. La fase critica è terminata con lo spegnimento e la messa in sicurezza dell’area, che ha richiesto anche il raffreddamento di 3 bombole di acetilene (gas altamente infiammabile ed esplosivo) poste nel capannone adiacente. Intervento ancora in corso.