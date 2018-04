Incidente Balmuccia: auto fuori strada alle Giavine Rosse

Incidente Balmuccia: ieri pomeriggio una Golf è finita fuori strada lungo la provinciale all’altezza delle Giavine Rosse.

Incidente Balmuccia lungo la 299

Ieri pomeriggio auto fuori strada a Balmuccia. Lungo la provinciale 299 verso l’alta Valsesia una Volkswagen Golf di colore grigio è uscita dalla carreggiata e si è quindi schiantata contro alcune rocce a lato strada. Pare non vi siano altre vetture coinvolte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e un’ambulanza del 118: il conducente è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di Borgosesia. Non sembra essere grave, mentre la vettura avrebbe riportato seri danni alla parte anteriore.

Balmuccia luogo di incidenti?

Per una curiosità statistica, nel 2016 Balmuccia era risultato per l’Istat il centro valsesiano con il maggiore tasso di incidenti: visto l’esiguo numero di residenti, erano bastati due incidenti per proiettare il piccolo comune in testa alle graduatorie.