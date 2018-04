Incidente domestico: cade dal tetto e muore. E’ successo questa mattina a Teveno, nel Bergamasco.

Incidente domestico: cade dal tetto e muore

Tragedia a Teveno. Come riporta Ansa Lombardia, un uomo stava sistemando l’antenna sul tetto di casa quando all’improvviso è caduto. L’impatto è stato tale che all’arrivo dei soccorsi in ambulanza e in elicottero per l’anziano non c’era più nulla da fare.

Foto d’archivio