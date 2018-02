Incidente gita scolastica: le foto dopo lo schianto

Incidente gita scolastica: ieri sera tre ragazzi feriti sulla A26 all’altezza di Carpignano

Un pullman che stava accompagnando una scolaresca in gita ha tamponato un’auto. E’ accaduto ieri nel tardo pomeriggio lungo la A26 all’altezza di Carpignano Sesia. L’automezzo stava viaggiando verso Gravellona, probabilmente il conducente non ha visto l’auto davanti a lui anche a causa della pioggia. Alla fine sono finiti al pronto soccorso tre bambini: due in codice giallo e uno in codice verde, due a Borgomanero e uno a Vercelli.

Già dimessi i ragazzi feriti

I tre ragazzi sono poi stati dimessi nel tardo pomeriggio. La scuola da cui provenivano i ragazzi è di Varese, con loro quattro insegnanti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Romagnano, di Borgomanero e di Novara, oltre alla polizia stradale di Romagnano e cinque ambulanze. Di certo l’episodio non è passato inosservato ai tanti viaggiatori che in quelle ore stavano percorrendo la A26 in entrambi i sensi di marcia. Ovviamente si sono avuti rallentamenti per tutta la serata.