Incidente Gozzano, quindicenne in ospedale

Incidente Gozzano, venerdì auto contro moto

Scontro venerdì intorno alle 17.30 in via XXV aprile a Gozzano tra un ciclomotore condotto da un 15enne di San Maurizio d’Opaglio e una Fiat 500 di un 58enne di Borgomanero. Ad avere la peggio è stato il il 15enne che è stato soccorso da una ambulanza medicalizzata del 118 e portato al Dea di Borgomanero, ha subito comunque ferite lievi. Illeso invece il conducente del veicolo. Sul posto anche la Polstrada di Borgomanero per i rilievi del caso.