Incidente in montagna, chi era Bernardino Fraire

Per una tragica fatalità è morto Bernardino Fraire di Vigliano a Bocchetto Sessera mentre stava scattando una foto. E’ successo ieri ed era in compagnia della moglie. Questo il ricordo degli studenti del liceo di Cossato dove ha insegnato: «Addio Bernardino. Oggi è morta una brava persona. Anche un bravo insegnante, uno di quelli che in chi lo ha incontrato lascia solo un buon ricordo. Anche un collega piacevole, sorridente, disponibile,

ma soprattutto una brava persona. Bernardino Fraire è stato una figura simbolo del Liceo di Biella, la sua morte prematura lascia tutto il mondo della scuola biellese più povero e chi pensa che quest’affermazione sia retorica semplicemente non ha avuto la fortuna di conoscerlo».