Incidente in Mtb, giovane recuperato dal Soccorso alpino

Incidente in Mtb, un giovane recuperato a Valduggia.

Incidente a Valduggia

Domenica intervento del Soccorso alpino Valsesia – Valsessera a Valduggia. La stazione di Borgosesia è stata allertata per un ragazzo caduto, con la propria bicicletta mtb , in un dirupo per circa 15 metri lungo il sentiero che porta in località Rasco di Valduggia.

Giovane recuperato

Una squadra di soccorritori, raggiunto il ragazzo, ha subito valutato le condizioni fisiche e dopo averlo mobilizzato sulla barella è stato recuperato e riportato in una zona sicura per essere affidato all’ambulanza per il trasporto presso l’ospedale cittadino.