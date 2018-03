Incidente mortale sulla neve vittima uno snowboarder

Incidente mortale a San Domenico di Varzo, nella zona di Verbania.

Incidente mortale sullo snowboard

Nel tardo pomeriggio un praticante di snowboard ha perso la vita a San Domenico di Varzo. E’ morto precipitando da un salto di roccia durante una discesa in fuoripista. Sul psoto è intervenuta l’eliambulanza del 118 di base a Borgosesia, che purtroppo non ha potuto fare altro che recuperare la salma e consegnarla alle autorità.

Una giornata critica in montagna

Quella di oggi è stata una giornata difficile sulla neve. Sono state numerose, infatti, le segnalazioni di incidenti e valanghe. Fortunatamente, in alcuni casi le persone sommerse dalla neve sono riuscite a uscire indenni. Un caso si è registrato anche in Valsesia, ad Alagna. Gravi, invece, le condizioni dello sciatore recuperato sotto una slavina a Usseglio, in provincia di Torino.

Immagine di repertorio