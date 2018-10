Incidente rotonda Serravalle oggi pomeriggio: due auto coinvolte, nessuna conseguenza serie per gli occupanti.

Incidente rotonda Serravalle all’uscita dal viadotto

Due auto sono entrate in collisione oggi pomeriggio all’altezza della rotonda in fondo a Serravalle, quella che porta al viadotto per Grignasco o a Vintebbio. La dinamica è al vaglio delle forze dell’ordine: in ogni caso, pare non ci siano conseguenze serie per gli occupanti. Qualche disagio per il transito in zona, visto che occorreva portare via i veicoli coinvolti.