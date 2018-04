Incidente stradale: muore un uomo. E’ successo ieri a Vercelli sulla statale 11.

L’uomo era a bordo di un’auto con la moglie. Per cause ancora da accertare avrebbe perso il controllo del veicolo finendo fuori strada. Lui ha perso la vita poco dopo essere trasportato in ospedale; lei invece è illesa. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e i vigili del fuoco. Un fatto simile era accaduto poche settimane fa a Villarboit: anche in quel caso un mezzo era finito fuori strada e l’autista aveva perso la vita. Sul veicolo c’era anche un uomo di Trivero.

