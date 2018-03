Infermiere si masturbava sul letto della paziente

Infermiere si masturbava in casa di riposo sul letto dell’anzia ospite: condannato in Cassazione

E’ stato condannato a sette anni in via definitiva un infermiere oggi 62enne che nel 2012 si rese protagonista di molestie nei confronti di una donna anziana ospite in una casa di riposo del Novarese. A quanto riferito dalla stessa donna, l’uomo si masturbava davanti a lei, sul letto. Una circostanza, assieme ad altre molestie, confermate anche dai filmati registrati da una telecamera fatta installare dagli inquirenti. L’infermiere si era sempre dichiarato innocente, spiegando che si trattava solo di gesti affettuosi. Ma i giudici hanno invece ritenuto attendibili le testimonianza della donna e degli inquirenti, condannandolo adesso in via definitiva.