Ladri di rame portano via 900 metri di cavi da un’azienda del Cossatese mentre era chiusa per le ferie di agosto. Il danno è ingente: circa 18mila euro. Si tratta dell’ennesimo furto di metalli in fabbriche o altre strutture: in Valsesia quest’anno il più famoso è stato il colpo alla ferrovia dismessa nella zona di Grignasco, non completato.

Ladri di rame devastano l’impianto fotovoltaico

L’obiettivo dei malviventi era il rame. I predoni che hanno colpito durante la chiusura di agosto lo stabile della Futura Srl a Mottalciata (attualmente affittato alla Air Star, azienda di noleggio di elicotteri) hanno puntato all’oro rosso. In particolare, hanno portato via i cavi di rame collegati all’impianto fotovoltaico. Il bottino è di grande valore: circa 875 metri di cavi, per un danno complessivo di 18mila euro. L’altro giorno il proprietario ha segnalato quanto accaduto ai carabinieri. I militari dell’Arma stanno ora indagando per scoprire i responsabili.