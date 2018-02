Aggrediscono conoscente e rubano da Esselunga

Aggrediscono conoscente

Aggrediscono conoscente prendendolo a calci

L’hanno buttato a terra e preso a calci, per poi rubargli il cellulare e le scarpe. Denuncia per rapina e tentato furto in concorso nei confronti di un marocchino e di un 20enne nato a Biella ma di origine nordafricane. Vittima dell’aggressione un loro conoscente. I fatti sono accaduti intorno alle 22 di mercoledì 21 febbraio in piazza Vittorio Veneto a Biella.

Fermati da Esselunga con le tasche piene

In un secondo momento, la vittima ha spiegato agli agenti della questura di aver visto i due soggetti all’Esselunga e di essere stato minacciato per aver sporto denuncia nei loro confronti. I due delinquenti sono stati raggiunti nel supermercato dalle volanti trovandoli entrambi con le tasche piene di merce appena rubata per un valore di circa 50 euro.