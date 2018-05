Ladro di tombini condannato a un anno

Ladro di tombini finisce condannato a un anno: era un disoccupato che non sapeva come sbarcare il lunario.

Ladro di tombini condannato per furto aggravato

Aveva rubato cinque pesanti tombini metallici in centro paese, peraltro nemmeno troppo lontani da casa. L’obettivo era rivenderli e ricavarci qualcosa. Lui era disoccupato e non sapeva come sbarcare il lunario, così si è inventato quello che probabilmente per lui era un colpo senza troppi rischi. Invece è stato beccato, denunciato e finito a processo per furto aggravato: un 48enne di Caltignaga, nel Novarese, è stato ora condannato a un anno di reclusione con la sospensione condizionale. I furti risalgono a tre anni fa.