Lavoratori in nero: nei guai quattro ristoranti in Valsesia e altri tre esercizi nel Vercellese.

A conclusione di una articolata attività ispettiva effettuata tra i mesi di luglio e settembre e condotta in più imprese e pubblici esercizi della provincia di Vercelli, i carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro, con il supporto dei carabinieri delle stazioni presenti sul territorio, hanno accertato a carico di sette attività commerciali del settore della ristorazione l’impiego di complessive 11 persone “in nero”. Quattro di questi esercizi sono collocati in Valsesia. In tutti i casi sono state sospese a termine di legge le attività delle imprese, con carico di assunzione dei lavoratori irregolari e comminate sanzioni per complessivi 35mila euro circa. Di recente era stata sequestrata un’azienda a Cavallirio, questa volta nel ramo pulitura metalli, ma sempre per lavoratori in nero.

Immigrato senza permesso

Nel medesimo contesto, gli stessi carabinieri ispettorato del lavoro hanno accertato in una pizzeria della Valsesia la presenza di un lavoratore straniero sprovvisto di un titolo di soggiorno, per il quale è stata attivata la procedura finalizzata alla sua regolarizzazione. Il datore di lavoro è stato invece denunciato a piede libero.