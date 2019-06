Liti con le mogli: uno s’accoltella, l’altro le spara e fugge in montagna col bebè

Liti con le mogli. Due storie di ordinaria (apparente) follia che corrono dal Piemonte alla Lombardia. In entrambi i casi, un rapporto di coppia arrivato all’estremo e, in particolare, due liti così viscerali da aver innescato reazioni altrettanto violente.

Liti con le mogli: s’accoltella dopo la lite

Come riporta il nostro quotidiano online il Canavese.it, non lontano da Torino, nella serata di ieri – mercoledì 26 giugno 2019 – Carabinieri, personale del 118, persino un elisoccorso sono accorsi a Leini per soccorrere un uomo accoltellato dopo una lite in famiglia in un appartamento. Si è scoperta solo stamattina, la drammatica verità: era stato lo stesso coniuge ad autoinfliggersi il fendente in seguito al litigio con la moglie e ora si trova al Cto di Torino dov’è arrivato in volo d’urgenza.

Le spara e poi fugge

In Valtellina, a più di 200 chilometri di distanza, sempre nella serata di ieri, un altro accadimento, se vogliamo ancora più assurdo. Come riporta GiornalediSondrio.it, anche qui una lite famigliare e un epilogo tragico: a Berbenno un uomo è arrivato a sparare ben due colpi contro la compagna (per fortuna non è in pericolo di vita), poi ha preso in braccio la loro figlioletta di solo un anno e mezzo ed è fuggito in montagna. Hanno faticato non poco i Carabinieri per trovarlo asserragliato in una baita di famiglia.