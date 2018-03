Maggiora donna morta lungo la strada per Borgomanero. La Provincia di Novara dovrà risarcire la famiglia di Anna Maria Balena, ex gestore del ristorante Ori Pari.

Maggiora donna morta in strada: la Provincia dovrà risarcire

Dopo otto anni la Provincia di Novara è stata condannata a risarcire i danni per un donna di Maggiora morta a 61 anni a seguito delle lesioni riportati in un incidente. Il fatto era accaduto il 27 aprile 2010 sulla Borgomanero-Maggiora. Lo ha stabilito il Tribunale di Novara che ha accolto le istanze dei congiunti della donna avanzate dal legale della “Giesse Risarcimento Danni” di Novara.

Gestiva il ristorante Ori Pari

Anna Maria Balena e il marito Francesco Zerlia gestivano con il figlio Mauro il noto ristorante “Ori Pari” a Boca. Quella mattinata tornava a casa dopo aver fatto visita alla madre a Borgomanero, ma affrontando una curva era uscita di strada. Ed era finita in una scarpata dopo un volo di sei metri. Era morta all’ospedale di Borgomanero dopo qualche ora.

Le motivazioni spiegate dalla Giesse

«Come in seguito hanno accertato i periti e il consulente tecnico nominati da Giesse e dalla Procura – spiega attraverso un comunicato il responsabile dell’ufficio stampa di Giesse, Bruno Colombo – è risultato che “la conformazione del margine sinistro della provinciale costituisce un grave rischio in caso di uscita dei veicoli dalla sede stradale”. E che “le caratteristiche della scarpata che separa il piano strada dall’alveo del torrente Sizzone sono tali da richiedere una protezione laterale… Al tragico esito dell’incidente ha purtroppo concorso anche il mancato uso della cintura di sicurezza e l’utilizzo di pneumatici consumati. Il giudice ha quindi stabilito che il luogo in cui è avvenuto l’incidente “presentava elementi di pericolosità che avrebbero dovuto comportare per la Provincia di Novara, ente proprietario della strada, uno specifico obbligo di sorveglianza e l’adozione di misure idonee a prevenire eventuali sinistri, in particolar modo con l’installazione di guard-rail o altra misura di contenimento».

Foto d’archivio