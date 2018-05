Malore stronca uomo di 65 anni in casa

Malore stronca uomo, Giorgio Di Procopio, 65 anni, era residente in via Martiri della Libertà a Cossato

Muore in casa e lo trovano dopo 20 giorni. A dare l’allarme, gli amici dell’uomo, preoccupati del fatto che da tre settimane non riuscivano a mettersi in contatto con lui. Giorgio Di Procopio, 65 anni, residente in via Martiri della Libertà a Cossato, è deceduto per cause naturali, stroncato da un malore. Da tempo aveva problemi di cuore. Per approfondire la notizia si rimanda all’articolo pubblicato dall’Eco di Biella.