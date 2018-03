Accoltella suocera dopo aver picchiato la compagna incinta

Accoltella suocera e picchia la compagna incinta accusandola di aver affettato male il prosciutto, poi un 34enne ha aggredito anche i poliziotti. E’ successo ad Alessandria

Prima picchia la compagna incinta accusata di aver affettato male il prosciutto, poi si è riversato contro la suocera, intervenuta in difesa della figlia, con una coltellata. E’ successo ad Alessandria. Un 34enne è stato arrestato dalla polizia. Su di lui pesano le accuse di lesioni aggravate, maltrattamenti e resistenza a pubblico ufficiale. Infatti, quando gli agenti sono arrivati nella sua abitazione l’uomo si è scagliato contro di loro. Le due donne erano da tempo succubi del 34enne, che le teneva segregate in casa vietandogli persino di usare il telefono. Nei giorni scorsi a Vercelli un episodio simile ha riguardato un ex militare, sua moglie e i due figli minorenni della coppia.