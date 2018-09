Masserano auto abbatte un muretto

Masserano auto abbatte muro. Incidente fortunatamente senza gravi lesioni per il conducente della vettura che nella giornata di ieri è finito fuori strada

Masserano auto abbatte muretto nella giornata di ieri

Incidente fortunatamente senza gravi lesioni per il conducente dell’auto che nella giornata di ieri, venerdì 21 settembre, è finito fuori strada a Masserano, in via Moro. Un 30enne di Lessona ha perso il controllo della sua Peugeot 206 in curva, finendo contro una ringhiera e abbattendo un muretto. Sul posto i carabinieri per i rilievi del caso.

foto d’archivio