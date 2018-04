Minaccia passanti con pistola finta e spadino. E’ accaduto a Busto Arsizio.

Ha indossato una uniforme militare rubata e con uno spadino e una pistola finta si è presentato in stazione a Busto Arsizio mnacciando i passanti. Il protagonista della vicenda è un nigeriano di 21 anni. Non si sono registrati feriti. Il ragazzo è stato catturato dalla polizia e dai carabinieri. Pare che il ragazzo avesse commesso un furto in un’armeria portando via pistola con tappo rosso, un martello e un spadino.

Foto Ansa Lombardia