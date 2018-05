Morde vigile che gli chiede i documenti: denunciato un giovane che ha dato in escandescenze nei pressi della stazione ferroviaria di Novara.

Morde vigile che gli voleva controllare i documenti

Un vigile gli chiede i documenti per un controllo di routine, e lui dà di matto e finisce anche per morderlo. E’ accaduto l’altro giorno davanti alla stazione ferroviaria di Novara, durante un’azione della polizia locale, in uscita nel tardo pomeriggio nel piazzale davanti alla stazione. Gli agenti hanno cominciato a chiedere i documenti alle persone che stazionavano sulle panchine: a un certo punto uno di questi si è ribellato alla richiesta, ha iniziato a urlare e inveire contro il vigile. Finendo anche per mordere un altro agente arrivato sul posto per calmare la situazione. Il giovane si è beccato una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale.