Morde vigile che gli ha chiesto i documenti. E’ successo a Novara.

Alcuni agenti della polizia municipale stavano facendo dei controlli nella piazza vicino alla stazione nel tardo pomeriggio di lunedì. Ad un ragazzo è stato chiesto un documento di identità. Proprio in quel momento il giovane si è adirato, ha iniziato a urlare ma non solo. Mentre il vigile lo stava calmando, il ragazzo lo ha morso. Per riuscire a calmare gli animi sono dovuti intervenire anche i carabinieri. Il protagonista violento della vicenda è stato portato in questura per accertamenti. Questa non è certo la prima volta che si verificano fatti simili ai danni di vigili urbani. Nei mesi scorsi, nel Milanese, un ragazzo aveva picchiato un comandante dei vigili per una multa, che a suo dire, non doveva pagare.