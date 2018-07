Motociclista muore sulla Statale del Lago Maggiore

Motociclista muore dopo essere stato coinvolto in un incidente accaduto sulla Statale del Lago Maggiore.

Motociclista muore sul Lago Maggiore

Schianto mortale oggi pomeriggio (martedì) lungo la strada statale del Lago Maggiore. In un incidente che ha coinvolto più mezzi, ha perso la vita un motociclista che nell’impatto è stato sbalzato dalla sella, riportando gravi traumi. Nulla da fare per lui. La disgrazia è accaduta nel territorio di Cannero Riviera. La dinamica è ancora in fase di accertamento. A causa dell’incidente, la strada statale è stata chiusa per un paio d’ore.

Foto d’archivio