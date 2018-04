Motociclista muore: tragedia di Pasqua. E’ successo a Novi Ligure, nell’Alessandrino.

Motociclista muore sbattendo contro un palo della luce

Un uomo di 47 anni ha perso la vita alla guida di una moto. E’ successo nel pomeriggio di oggi a Novi Ligure, nell’Alessandrino. La vittima era a bordo di una Yamaha e sul sellino posteriore c’era il figlio 22enne. Per cause ancora da chiarire il mezzo è finito contro un palo della luce. Con l’impatto il centauro di origine romena che proprio oggi compiva 47 anni ha perso la vita. Il ragazzo è stato trasportato in ospedale riportando traumi e ferite. La polizia stradale ha raggiunto il posto e sta cercando di chiarire la dinamica della vicenda.

Foto d’archivio