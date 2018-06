Motociclisti feriti in un incidente lungo la A26

Motociclisti feriti in un incidente: sono caduto mentre percorrevano la A26 poco oltre Borgomanero. Intervento della polizia stradale di Romagnano e degli operatori del 118.

Motociclisti feriti schiacciati dal loro mezzo

Sono finiti entrambi all’ospedale di Borgomanero le due persone che erano in sella a una moto che l’altro giorno ha avuto un incidente lungo l’autostrada A26, poco oltre la zona di Borgomanero. Per causa in via di accertamento, l’uomo che era alla guida ha perso il controllo, cominciando a sbandare e infine impattando violentemente sull’asfalto. Il passeggero a sua volta è stato travolto e schiacciato dal mezzo durante la caduta. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia stradale di Romagnano e gli operatori del 118. I due sono stati ricoverati d’urgenza al pronto soccorso.