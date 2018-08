Muore a 41 anni per colpa di una malattia

Muore a 41 anni, a uccidere Paolo Molino di Caresana è stata una malattia. In paese aveva vinto più volte la “Corsa dei buoi”

Lutto a Caresana, nel Vercellese, per la morte di Paolo Molino. Aveva solo 41 anni e a ucciderlo è stata una malattia. Tifosissimo della squadra di calcio del Torino, in paese partecipava a diverse iniziative, come la “Corsa dei buoi”, che vinse più volte (l’ultima nel 2009 insieme ad Alessandro Conti). Gli amici lo hanno ricordato con un commovente video. “Il Paolino” lascia i genitori, il fratello e tutti coloro che gli hanno voluto bene.