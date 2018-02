Calcio muore dirigente storico

Calcio muore dirigente. Valentino Campioni aveva 91 anni

Calcio muore dirigente. Valentino Campioni un’istituzione a Carisio

Cordoglio a Carisio per la scomparsa di Valentino Campioni. L’uomo aveva 91 anni e legò il suo nome all’attività della locale squadra di calcio, di cui fu dirigente e allenatore per oltre mezzo secolo (dal 1955 al 2008).

Una visione sociale ed educativa dello sport

Campioni aveva una visione non solo agonistica della pratica sportiva. Come ricordano gli ex giocatori da lui seguiti, egli mirava a sottolineare il valore sociale ed educativo del calcio. Tifava per l’Inter.

Domani i funerali

I funerali dell’uomo si svolgeranno domani, martedì 27 febbraio, alle 15 nella chiesa parrocchiale di Carisio. La salma sarà poi tumulata nel cimitero del paese. Lascia nel dolore i figli Dina e Claudio, e i parenti tutti.