Nessuna traccia di Gian Franco Gaida, continuano le ricerche. Da alcuni giorni non si hanno più notizie del 70enne scomparso da Graglia

Sono ore di apprensione a Graglia per la scomparsa di Gian Franco Gaida. Dalla scorsa settimana si sono perse le traccia dell’uomo. Al momento della scomparsa indossava un giubottino sportivo e aveva con sè il cellulare della moglie mancata recentemente. Le forze dell’ordine continuano a cercarlo in tutto il Biellese. Il suo allontanamento potrebbe essere collegato proprio al dolore e alla sofferenza per la scomparsa della consorte. La speranza, in ogni caso, è di trovarlo vivo.