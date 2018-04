Nordafricano rapina e prende a calci un 40enne

Nordafricano rapina un 40enne per rubargli il cellulare. E’ successo a Vercelli nei giorni scorsi. Per l’aggredito 30 giorni di prognosi

Nordafricano rapina colpendo più volte la vittima

Grave fatto qualche giorno fa in viale Volta a Vercelli. Un giovane nordafricano ha rapinato un quarantenne per rubargli il cellulare. Nel commettere il reato lo ha strattonato, fatto cadere per terra e colpito con calci più volte. Per la vittima ricovero in ospedale e prognosi di 30 giorni. Il responsabile dell’aggressione è un marocchino senza fissa dimora, che, come spiega NotiziaOggiVercelli.it, ha numerosi precedenti penali. Egli è stato portato in questura e poi al centro di prima accoglienza di Torino.