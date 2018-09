Nubifragio Valsesia, decine le chiamate ai vigili del fuoco

Nubifragio Valsesia, ieri notte continue chiamate ai numeri di emergenza.

Nubifragio Valsesia, allarme dalle 20

Intorno alle 20 si è scatenato un vero e proprio nubifragio in Valsesia. Decine le chiamate ai numeri del soccorso. I vigili del fuoco del comando di Varallo sono state impegnate in diverse uscite per la presenza di alberi pericolanti lungo le strade, le operazioni sono andate avanti per varie ore impegnando le squadre.. E’ stato necessario intervenire a Isolella e Foresto per alberi pericolanti, in località Fej segnalate parti di un edificio pericolante. ma l’acqua ha fatto danni anche a Serravalle.