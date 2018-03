Pallavolista morta a soli 32 anni, lutto in tutto il mondo del volley

Pallavolista morta, aveva appena 32 anni

Il mondo della pallavolo in lutto per Roberta Puleri, uccisa a soli 32 anni da una leucemia. La giovane era originaria della Sicilia, ma ora viveva in Lombardia. Aveva frequentato il liceo psicopedagogico e si era iscritta all’università, alla facoltà di biologia. Poi il lavoro al Centro odontostomatologico, dove è rimasta per dieci anni. La sua grande passione, fin da quando aveva nove anni, però, era la pallavolo. Roberta era una schiacciatrice, è stata un capitano con una grande grinta, capace di motivare la squadra e guidarla alla vittoria. Giocava nella Us Kennedy di Limbiate, categoria Csi (Eccellenza). Aveva scoperto la malattia nel 2011: dopo un primo ciclo di terapie era riuscita a riprendersi e a tornare alla vita di sempre. Ma alla vigilia di Natale del 2016 scopre che la malattia era tornata. Da lì l’inizio di un calvario di terapie, miglioramenti e peggioramenti, sino all’epilogo nei giorni scorsi. Di recente, anche un giovane calciatore piemontese era morto a causa di un cancro.