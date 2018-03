Patenti false due uomini sono stati individuati dalla Polizia Stradale.

Patenti false due stranieri nei guai

Sono accusati di avere avuto delle patenti di guida contraffatte. Un uomo di 36 anni di origine albanese e un 37enne di origine pakistana sono stati denunciati dalla Polizia Stradale di Biella.

Documenti dall’estero

Si ipotizza che i documenti falsi provengano da uno stock all’estero. Potrebbe trovarsi in Spagna o in Grecia. I due cittadini stranieri intendevano riconvertire i documenti per potere guidare anche in Italia.